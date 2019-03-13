РИАМО - 13 мар. Число зарядок для электрокаров в Москве планируют увеличить, сообщил в среду заместитель мэра столицы, руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

«Они будут. У нас есть определенный план. И что важно, развитие электробусов повлечет за собой возможность установки рядом с зарядкой для автобуса зарядки для легковых машин», - сказал Ликсутов в эфире радиостанции «Говорит Москва».

По его словам, в городе есть около 30 зарядок.

«Сейчас в городе плюс-минус около 30 зарядок есть на улично-дорожной сети, которые мы сделали совместно с «Мосэнерго» и «Россетями». И коллеги хотят дальше развивать электрические зарядки», - уточнил чиновник.