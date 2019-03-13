РИАМО - 13 мар. Впервые мотопарад будет проходить в столице в течение двух дней, 3 и 4 мая, на него придут байкеры из Прибалтики, Польши, Германии, Белоруссии, сообщил в среду заместитель мэра Москвы, руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

«В этом году мотопарад пройдет 3 и 4 мая, два дня он будет. В первый день большая культурная программа, если так можно сказать, а 4 мая мотопробег, который традиционно стартует на Академика Сахарова, финальной точкой будет парк Горького. Мы готовим большую программу», - сказал Ликсутов в эфире радиостанции «Говорит Москва».

Он добавил, что в этом году будет больше участников. Заявки прислали мотолюбители из Прибалтики, Польши, Германии, Белоруссии.

«Ожидаем много гостей, друзей из разных стран, городов, в первую очередь, Российской Федерации. Мы подготовили для тех, кто приезжает из других городов, регионов либо стран, отдельную программу - гостиницы, скидки», - отметил Ликсутов.