РИАМО - 13 мар. Около 51 тысячи раз было отказано в разрешении на таксомоторные перевозки в Москве с 2014 года, в Подмосковье их в три раза больше, сообщил в среду заместитель мэра Москвы, руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

«С 2014 года в Москве была отменена почти 51 тысяча разрешений на таксомоторные перевозки. В Московской области, а так как у нас соглашение, то их машины могут работать здесь, количество отмен более 150 тысяч», - сказал Ликсутов в эфире радиостанции «Говорит Москва».

Он добавил, что причин отмен разрешений несколько.

«Часто так бывает, особенно грешили этим индивидуальные предприниматели, открывали ИП, приходили к нам, получали бесплатное разрешение на такси на пять лет, на следующий день закрывали. Машина раскрашена, есть разрешение, налогов не платят, нигде не регистрируются. Сотрудникам ГИБДД показывают разрешение, но так как у нас онлайн сверка, то мы видим, что у этого человека нет юридического лица, есть основание для отмены», - пояснил Ликсутов.