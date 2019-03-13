РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 13 мар. В парках культуры и отдыха городского округа Люберцы 16 марта пройдет ежегодная экологическая акция «Летят на родину скворцы», в рамках которой дети смогут самостоятельно сделать скворечники и развесить их на территории парков, сообщил глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

«В этом году (в 2019 году – ред.) экоакция «Летят на родину скворцы» состоится 16 марта сразу в четырех парках Люберец, ее участником может стать любой желающий. Для этого нужно заранее сделать скворечник или кормушку, прийти в день акции в парк и вместе с волонтерами разместить там свой уникальный домик для птиц», – сказал Ружицкий.

Он подчеркнул, что акцию проведут на малой площади центрального парка в Люберцах, на площади для народных гуляний парка «Наташинские пруды», у деревянной горки «Парка Сказок» в поселке Томилино и у главной сцены Малаховского парка.

«Процесс создания домика для птиц может превратиться в творческое и увлекательное занятие для всей семьи. Прививайте своим детям заботу о птицах с малых лет», – отметил Ружицкий.

Экологическая акция стартует в 11:00.

Скворцы считаются в народе вестниками весны. Они прилетают с теплого юга в середине марта. При расселении молодых скворцов станут хорошим подспорьем домики, которые люди заботливо развешивают на деревьях к их возвращению на родину.