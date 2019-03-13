РИАМО – 13 мар. Состояние девочки, госпитализированной после падения глыбы льда в Орехово-Зуеве, оценивается как стабильное, угрозы жизни нет, сообщил РИАМО в среду представитель пресс-службы министерства здравоохранения Московской области.

Накануне на ребенка 2006 года рождения с крыши двухэтажного здания на улице Ленина в Орехово-Зуеве упала глыба льда. Девочка была доставлена в больницу.

«Пострадавшая была госпитализирована в Орехово-Зуевскую Центральную городскую больницу. Состояние стабильное, угрозы жизни нет. Врачи оказывают ей всю необходимую помощь», – сказал собеседник агентства.