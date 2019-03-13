РИАМО – 13 мар. Новый пешеходный переход оборудуют через Павелецкую железную дорогу от Варшавского до Загородного шоссе, он будет иметь два выхода, говорится в сообщении пресс-службы департамента строительства Москвы.

«Новый подземный пешеходный переход появится через Павелецкую железную дорогу от Варшавского шоссе, дом 12 до Загородного шоссе. Решение о строительстве данного перехода принято мэром Москвы Сергеем Собяниным на основании обращения москвичей», – сказал руководитель департамента строительства города Москвы Андрей Бочкарев.

Подведомственным столичному департаменту строительства ГКУ «Управление дорожно-мостового строительства» завершены конкурсные процедуры по определению подрядной организации на выполнение строительно-монтажных работ.

«Единственная компания, которая подала заявку на участие в конкурсе – АО «Группа компаний «ЕКС», которая предложила выполнить работы за 261,745 миллиона рублей. Работы должны быть завершены в течение 16 месяцев с даты заключения контракта», – уточняется в материале.

Переход будет иметь два выхода, оборудованных лестничными сходами, колясочными спусками и лифтами.

«Один сход расположен со стороны Загородного шоссе, второй – на Варшавском шоссе в сторону внутриквартального проезда», – поясняется в сообщении.

Длина пешеходного перехода 60,3 метра, ширина основной зоны пешеходного движения 4,1 метра, высота – 2,45 метра.

«Лестничные сходы защитят от атмосферных осадков композитными материалами, установят автоматизированную систему снегоудаления», – перечисляется в пресс-релизе.

Сходы, лифты и павильоны будут оборудованы для удобства маломобильных граждан.