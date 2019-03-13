РИАМО (БАЛАШИХА) – 13 мар. Плановая санитарная обработка в Московском областном перинатальном центре в Балашихе пройдет с 18 по 31 марта, сообщается на официальной странице МОПЦ в Instagram.

«С 18 по 31 марта 2019 года прием рожениц не осуществляется. Отделение гинекологии, палаты повышенной комфортности АФО (акушерское физиологическое отделение – ред.), консультативно-диагностическое отделение и отделение ВРТ (вспомогательных репродуктивных технологий – ред.) работают в обычном режиме», – говорится в сообщении.

Санитарная обработка в роддомах проводится регулярно, чтобы защитить новорожденных от внутрибольничных инфекций. Во время «мойки» дезинфицируют медицинское оборудование, постельные принадлежности, стены и пол в помещениях и многое другое.