РИАМО – 13 мар. Москвич порезал ножом двух работников шиномонтажа, расположенного на западе города, пострадавшим оказали помощь, полиция разыскивается соучастников преступления, сообщил РИАМО в среду сотрудник ГУ МВД России по столице.

Вечером 12 марта в полицию обратились граждане и рассказали о конфликте по адресу: улица Красных Зорь, владение 20.

«Прибывшими на место сотрудниками полиции установлено, что 12 марта в 18:35 в помещение шиномонтажа по указанному адресу, зашли неизвестные, которые предметами похожими на ножи, нанесли находившимся там мужчинам 1990 годов рождения колото-резаные ранения брюшной полости, спины и побои, скрылись», – сказал собеседник агентства.

Он добавил, что позднее на Аминьевское шоссе был остановлен автомобиль Mersedes, которым управлял один из подозреваемых. Молодой человек является безработным и зарегистрирован по адресу: улица 50 лет Октября.

Возбуждено уголовное дело по статье 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».