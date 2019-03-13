РИАМО - 13 мар. Российские ученые разрабатывают нейродвойника человека — виртуальный аналог организма, который в режиме реального времени сможет следить за здоровьем и отправлять медицинские данные в персональный аккаунт пациента, обработку данных будет производить специальная программа, пишет в среду газета «Известия».

«Это позволит не только отслеживать физическое состояние пользователя, но и прогнозировать риски развития заболеваний. Проект российских ученых по созданию нейродвойника человека — первый шаг к появлению глобальной системы такого мониторинга», - отмечается в статье.

Разработкой нейродвойника человека занимаются сотрудники Нижегородского государственного университета имени Н. И. Лобачевского. Уже создана концепция проекта, ученые разрабатывают технологии для его реализации.

Аппаратная часть комплекса будет представлена небольшим мобильным устройством, включающим в себя медицинские датчики. Они предназначены для постоянного мониторинга частоты дыхания, артериального давления, характеристик сердечной деятельности, температуры тела и других параметров. Полученные данные оперативно передадут по Сети на специальный сервер, где помимо этих показателей должна будет храниться полная история врачебных наблюдений из медкарты пациента.

На следующем этапе произойдет обработка информации с помощью нейросетевого агента (личная нейросеть) — она должна дать прогноз состояния пациента. Кроме того, разработчики планируют научить систему предлагать своему пользователю варианты дальнейших действий, которые в зависимости от ситуации могут варьироваться в диапазоне от «вам нужно хорошенько выспаться» до «вам необходима срочная консультация кардиолога» или «срочно вызывайте скорую!». Реализация такого функционала станет возможной благодаря особой комбинированной системе машинного обучения, которая заложена в нейродвойнике.

В рамках разрабатываемой системы у каждого человека будет собственная нейросеть, занимающаяся своим пациентом и обучаемая на его показателях. В то же время все персональные нейросетевые агенты смогут взаимодействовать между собой, обмениваясь опытом. Таким образом будет создан коллективный адаптационный разум, состоящий из огромного количества небольших систем искусственного интеллекта. Они будут непрерывно обучаться как самостоятельно, так и с помощью агентов, работающих с другими пациентами.

Внедрение новой системы предлагается начать с людей, страдающих хроническими болезнями (диабет, сердечно-сосудистые заболевания), поскольку их состояние здоровья вызывает особенные опасения у врачей и требует постоянного контроля.

Появление глобальной системы мониторинга будет означать реформу всей медицинской сферы, которая позволит снять с врачей значительную часть повседневной нагрузки, перераспределив ее на нейросетевых помощников. Это позволит специалистам уделять больше времени пациентам, а также повысит качество медицинской помощи, которая, благодаря появлению автоматических прогнозов, будет оказываться более своевременно.