РИАМО (БАЛАШИХА) - 13 мар. Депутат Мособлдумы Тарас Ефимов вручил детскому саду №8 микрорайона Железнодорожный Балашихи сертификат на 150 тысяч рублей, средства будут потрачены на приобретение компьютеров и оргтехники, сообщил «РИАМО в Балашихе» сотрудник пресс-службы депутата.

Деньги выделили из регионального бюджета в рамках исполнения наказов избирателей.

«Сегодня вместе с депутатом совета депутатов Балашихи Сергеем Бутусовым мы вручили сертификат на 150 тысяч рублей заведующей детским садом Наталии Филиной. Наказ исполнен», – сказал Ефимов.

Он добавил, что вопрос о приобретении компьютерной техники для учреждения подняли родители ребятишек на одной из встреч. Средства на технику были выделены по поручению председателя Мособлдумы Игоря Брынцалова.

Филина поблагодарила депутатов за поддержку, рассказала о детском саде, который посещают 160 детей, и развитии нового направления – групп кратковременного пребывания.

«Особым спросом пользуются занятия технической направленности, художественно-эстетическое направление и бассейн. Во втором здании детского сада на улице Юбилейной, дом 34 работает группа кратковременного пребывания для ребятишек с 2 лет и пользуется спросом у молодых мамочек. На сегодня в группу для малышей записано уже 100 ребят», – пояснила Филина.

Всего в рамках Закона Московской области «О дополнительных мероприятиях по развитию жилищно-коммунального хозяйства и социально-культурной сферы на 2019 год» региональными депутатами запланировано порядка 1600 мероприятий на общую сумму 750 миллионов рублей.