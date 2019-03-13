РИАМО – 13 мар. Один из фигурантов уголовного дела о подготовке теракта на концерте Филиппа Киркорова в июле 2017 года в Махачкале, расследование которого завершило МВД Дагестана, дал показания о том, что это было покушение на заказное убийство, пишет газета «Коммерсант».

«В качестве заказчика он назвал шоумена Максима Галкина, якобы приревновавшего господина Киркорова к Алле Пугачевой. В допросе всех троих и очных ставках с ними МВД Дагестана отказало, сочтя это попыткой обвиняемого уйти от ответственности и затянуть следствие. Защита собирается обжаловать отказ в Генпрокуратуре. Сам Максим Галкин комментировать события в Дагестане не стал», - отмечается в статье.

По версии следователя МВД, Хидирнеби Казуев и приехавший в столицу Дагестана из села Тукуй-Мектеб Нефтекумского района Ставропольского края Габибула Халдузов, работавшие на стройке в Махачкале, создали ячейку в октябре 2016 года. В мае следующего года к ним присоединился житель села Картас-Казмаляр Магарамкентского района Самир Ибрагимов. Примерно в это же время, считают в МВД, они стали обсуждать план совершения теракта на концерте Киркорова, который был анонсирован на 6 июля.

Казуев приобрел необходимые компоненты (помог ему в этом четвертый фигурант дела — Шамиль Магомедов, купивший канистру ацетона) и изготовил пять бомб, две из которых были снабжены поражающими элементами — металлическими шариками, саморезами, гайками и шайбами. В конце мая две бомбы малой мощности были подорваны в испытательных целях — и члены группы убедились в их пригодности.

В начале июня члены группы дали присягу на верность лидеру ИГ Абу Бакру аль-Багдади. Однако «реализовать задуманное им не удалось, поскольку территория ресторана «Хазар», где проходил концерт, охранялась сотрудниками полиции, и они не смогли должным образом подготовиться, чтобы проникнуть на него», гласит вывод в постановлении следователя о привлечении в качестве обвиняемого.

Сами фигуранты отрицают свою вину в подготовке к теракту. Более того, Казуев на допросе 4 марта, уже после предъявления ему окончательного обвинения, неожиданно заявил, что планировал не теракт, а убийство певца — якобы по заказу Галкина.

По версии Казуева, в начале 2017 года, когда он был в Москве, «к нему подошел артист Максим Галкин, который предложил ему за 2 миллиона рублей совершить убийство артиста Киркорова» — на почве ревности к Пугачевой, сделал вывод из якобы состоявшегося разговора дагестанец.

Казуев утверждает, что ответил согласием, и тогда ему якобы передали в качестве аванса 1 миллион рублей, телефон Nokia и сим-карту. Позднее, утверждал Казуев, он отказался от плана, опасаясь, что «могут пострадать много людей». Полученные же деньги он истратил на покупку компонентов для изготовления взрывных устройств.

Следователь МВД пришла к выводу, что эти показания даны «с целью необоснованно затянуть ход расследования по делу», объективно ничем не подтверждаются, и отклонила ходатайство.

«Это не моя тема. Я комментировать ничего не могу», - сказал в свою очередь Галкин изданию, узнав о показаниях обвиняемого.

Однако адвокат Гададов сообщил, что будет добиваться проверки версии, изложенной его подзащитным, а для этого обратится в Гепрокуратуру с просьбой передать расследование этого дела в Следственный комитет.