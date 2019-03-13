РИАМО – 13 мар. Неизвестные ограбили и изнасиловали двух девушек в квартире в столичном районе Кунцево, сообщил РИАМО в среду сотрудник пресс-службы ГУ МВД России по Москве.

Накануне в полицию обратились две безработные девушки и заявили, что в арендуемую ими квартиру 11 марта ворвались трое неизвестных.

«Угрожая предметом, похожим на пистолет, они похитили личные вещи после чего изнасиловали и совершили в отношении девушек насильственные действия сексуального характера, скрылись», – сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что общий материальный ущерб составил 131 тысячу рублей.

«Позднее по различным адресам задержаны трое подозреваемых, которые изобличены в совершении указанного преступления», – дополнил представитель пресс-службы.

Возбуждено уголовное дело.

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