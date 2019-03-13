РИАМО – 13 мар. В Орехово-Зуеве на девочку с крыши упала глыба льда, пострадавшая госпитализирована, сообщил РИАМО в среду представитель пресс-службы ГУ МВД РФ по Московской области.
«В отдел полиции поступила информация о том, что с крыши двухэтажного здания по улице Ленина в Орехово-Зуеве на девочку 2006 года рождения упала глыба льда. В результате ребенок был доставлен в больницу», – сказал собеседник агентства.
Он добавил, что по данному факту начата проверка.
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