РИАМО (БАЛАШИХА) - 13 мар. Депутат Мособлдумы Тарас Ефимов в ходе рабочего визита в школу №18 в деревне Черное Балашихи пообещал помочь с вопросом замены окон, сообщил «РИАМО в Балашихе» сотрудник пресс-службы парламентария.

В ходе визита Ефимов осмотрел учебные классы, спортивную площадку и пообщался с педагогами.

«1 марта школа отметила 90-летие со дня основания. Одна из насущных проблем школы – это ветхие окна», – сказал Ефимов.

Он добавил, что данное мероприятие будет включено в программу наказов 2020 года.

Директор школы Татьяна Алейникова рассказала, что история школы берет свое начало в 1928 году, а в 1968 году колхоз-миллионер имени Кирова построил для детей своих работников новую школу №18.

«Сегодня в учреждении обучается 756 детей из деревень Черное, Федурново, Дятловка, есть среди учащихся и воспитанники Салтыковского детского дома. Для удобства ребят ходит школьный автобус», – пояснила Алейникова.