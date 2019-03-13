РИАМО – 13 мар. Роспотребнадзор предупредил россиян об участившихся случаях заболеваемости гриппом и ОРВИ в Европе, сообщает в среду Газета.ru.
Данные опубликованы на сайте ведомства.
«В странах европейского региона регистрируется рост заболеваемости гриппом и ОРВИ», – отмечается в сообщении.
Так, широкое распространение вируса гриппа зафиксировано в 28 странах Европы.
«При этом в пяти странах зарегистрированы спорадические случаи гриппоподобных заболеваний», – уточняется в материале.
Ранее на сайте издания сообщалось, что Роспотребнадзор предупредил о новой вспышке Эболы.
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