РИАМО – 13 мар. Роспотребнадзор предупредил россиян об участившихся случаях заболеваемости гриппом и ОРВИ в Европе, сообщает в среду Газета.ru.

Данные опубликованы на сайте ведомства.

«В странах европейского региона регистрируется рост заболеваемости гриппом и ОРВИ», – отмечается в сообщении.

Так, широкое распространение вируса гриппа зафиксировано в 28 странах Европы.

«При этом в пяти странах зарегистрированы спорадические случаи гриппоподобных заболеваний», – уточняется в материале.

Ранее на сайте издания сообщалось, что Роспотребнадзор предупредил о новой вспышке Эболы.