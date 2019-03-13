РИАМО – 13 мар. В конце апреля - мае в рамках правительственного эксперимента по тестированию высокоавтоматизированных машин на улицах Москвы и Татарстана запустят первые автомобили-беспилотники, сообщает в среду РИА Новости.

«Я думаю, что конец апреля - май (когда первые беспилотные машины выйдут на улицы - ред.)», - сказал замглавы Минпромторга России Александр Морозов.

Он добавил, что так будет безопаснее, с учетом состояния зимних дорог и необходимости получения опыта.

«Компании, которые заявились – «Яндекс», МАДИ, КБ «Аврора», «КамАЗ», «Иннополис», Таганрогский университет. Мы также получили отзывы от производителей – Scania, Volvo, MAN, которые не планируют в этом году ехать, но, возможно, поедут в следующем. В целом опрошено около 30 компаний», - отметил в свою очередь соруководитель рабочей группы Национальной технологической инициативы (НТИ) «Автонет» и президент партнерства «ГЛОНАСС» Александр Гурко.

По его словам, все смотрят за «пионерами», не все хотят набивать шишки первыми.

«Всего около 150 автомобилей в этом году, мы ожидаем, выйдут на дороги, из них львиная доля, конечно, «Яндекса», - добавил Гурко.

Компании выбирают сами, какие базовые платформы использовать - это Nissan, ГАЗ, КамАЗ, а также Ford Focus и Kia Optima. Из бюджета НТИ организаторы эксперимента запросили около 40 миллионов рублей в год на выделение грантов компаниям-разработчикам для проведения испытаний.