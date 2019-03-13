РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 13 мар. В подмосковных Люберцах обнаружили тело 48-летнего Николая Бухарина, пропавшего 11 марта, сообщается на сайте поискового отряда «Лиза Алерт».

Находившийся в розыске 48-летний Бухарин Николай Рудольфович 11 марта вышел из медучреждения Люберец в легкой одежде и пропал. Сообщение о его смерти разместили на сайте 12 марта.

«Найден. Погиб», – говорится в сообщении.

Вечером 12 марта волонтеры организовали поисковые работы. Штаб расположился на парковке ТЦ «Орбита».