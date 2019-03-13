РИАМО - 13 мар. Утром в среду на столичных дорогах очень скользко, поэтому автомобилистам необходимо быть особенно внимательными и аккуратными, сообщается в официальном Twitter-аккаунте «Московский транспорт».

«Доброе утро! На улице минус 6 градусов, облачно. Днем ожидается минус 3 – минус 1 градус, облачно с прояснениями, местами небольшой снег. На дорогах очень скользко. Будьте аккуратней! Берегите себя!» - говорится в сообщении.

По данным синоптиков, за прошедшие сутки в Москве выпало почти 3 миллиметра осадков, что составляет порядка 8% от нормы для марта.

В среду в Московском регионе ожидается облачная с прояснениями погода, местами возможен небольшой снег. Ожидается, что за сутки в столице выпадет около 1 миллиметра осадков.