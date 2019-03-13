РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 13 мар. Подольский писатель Сергей Грачев встретился с воспитанниками детского сада №21 в горокруге и рассказал, откуда он берет сюжеты для своих книг, сообщается в группе «Библиотека №11 МУК «ЦБС Подольска» в соцсети «ВКонтакте».

12 марта в детской библиотеке №11 Подольска состоялась встреча ребят из детского сада №21 с писателем Грачевым.

«Для малышей это стало настоящим событием, ведь они в первый раз видели настоящего писателя-сказочника. Автор прочитал ребятам одну из своих сказок, рассказал им о том, что он ищет сюжеты для своих произведений во время путешествий по России и за рубежом. Показал наброски иллюстраций для своих сказок, познакомил с альманахами «Мир воды» и «Это интересно», – говорится в сообщении.

В конце встречи он подарил детям понравившиеся им книги на память.

Сергей Грачев – член Союза писателей России, автор различных повестей, рассказов и сказок, таких как «Речная фея», «Бабка-Ершеедка», «Зеленая Бронзовка на розовом пионе», «Кот Мороз» и других.