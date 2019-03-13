РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 13 мар. Ямы на проезжей части по улице Дружбы в Подольске заделали после обращения жителя, сообщается на интернет-портале «Добродел».

На портал поступило обращение с просьбой заделать ямы на перекрестке улиц Дружбы и Февральская. В сообщении отмечается, что ямы большие и требуют срочного капитального ремонта.

«Администрация городского округа Подольск рассмотрела обращение по вопросу устранения ямы на проезжей части автодороги на улице Дружбы и сообщает, что данная дорога является дорогой местного значения. Работы по устранению выявленных разрушений асфальтобетонного покрытия выполнены», – сказал замглавы администрации округа по дорожному комплексу Анатолий Гребенюк.

Портал «Добродел» был запущен в 2015 году для обратной связи с жителями муниципалитетов Московской области и оперативного решения проблем на местах.