РИАМО - 13 мар. Информационный павильон «Купол» в московском парке «Зарядье» недоступен для гостей до 19 апреля из-за проведения регламентных работ, сообщается на сайте парка.

«В связи с регламентными работами «Ледяная пещера» закрыта для посещения до 31 марта, павильон «Купол» — до 19 апреля. Приносим извинения за возможные неудобства», - говорится в сообщении.

На сайте отмечается, что информационный павильон «Купол» - это своего рода «закладной камень» начала строительства парка. Он находится у входа в «Зарядье» со стороны Васильевского спуска. В своде «Купола» – многочисленные QR-коды, которые хранят информацию об истории создания парка и о районе Зарядье. Доступ к этой информации можно получить через специальное ПО и планшеты, выдаваемые на входе.

Решение о создании парка «Зарядье» было принято в 2012 году. Его открыли для посетителей в день 870-летия Москвы. Территория «Зарядья» разделена на четыре природные зоны. Здесь есть парящий мост, научно-познавательный центр «Заповедное посольство», экспозиционный культурный комплекс и медиацентр.