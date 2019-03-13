РИАМО – 13 мар. В международном аэропорту «Шереметьево» грузовой самолет получил повреждения в результате столкновения с мачтой освещения, сообщает в среду «Интерфакс».

«В «Шереметьеве» при буксировке грузовой самолет Boeing-747 AirBridgeCargo врезался в мачту освещения», – сказал источник агентства, знакомый с ситуацией.

Собеседник уточнил, что у воздушного судна оказались повреждены законцовка крыла и закрылки. Люди в результате инцидента не пострадали.