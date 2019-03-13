РИАМО - 13 мар. Бывший доходный дом на Малой Бронной улице в Москве внесли в реестр объектов культурного наследия регионального значения, шестиэтажная постройка в неоклассическом стиле была возведена в 1913 году по проекту архитектора Сигизмунда Вульфсона, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

Здание является характерным образцом доходного дома начала ХХ века. На первом этаже размещались кондитерская, аптека и вязальная мастерская. Над ними располагались квартиры и конторы, которые сдавались внаем. Дом и сейчас остается жилым, а в том же помещении, что и более века назад, по-прежнему работает аптека.

«Здание расположено на пересечении Малой Бронной улицы и Спиридоньевского переулка. Это одна из архитектурных доминант в районе Патриарших прудов. Здание интересно тем, что в 2010-х годах по инициативе жителей здесь были отреставрированы исторические вывески 1920-х годов с названиями учреждений, размещавшихся в этом доме, — кабинета зубного врача, бюро студенческих кооперативов «Централ» и аптеки», — сказал руководитель департамента культурного наследия города Москвы Алексей Емельянов.

Фасады здания выполнены в стиле неоклассицизм. Центральные их части, а также угол дома на пересечении улиц украшают трехгранные эркеры. Они завершаются на уровне шестого этажа аттиками с лепными масками. Между четвертым и пятым этажом эркеры декорированы барельефами с изображением рогов изобилия.

До наших дней сохранились отдельные элементы первоначального декора интерьеров доходного дома. В холле со стороны парадного входа можно увидеть фигурные лестничные перила и узорную плитку на полу.

Работа по сохранению и восстановлению памятников архитектуры в столице ведется постоянно. Список объектов культурного наследия регулярно пополняется. Только за последние семь лет охранный статус получило около 700 памятников. Из них более 370 — выявленные объекты культурного наследия, а около 330 — объекты культурного наследия федерального и регионального значения.

Так, недавно памятником архитектуры признали двухэтажное здание Дома культуры Национального исследовательского центра «Курчатовский институт». Оно построено в конце 1940-х годов в стиле советского монументального классицизма. Также охранный статус получило здание бывшего детского сада №333 в районе Щукино, известного как «детский сад со слониками».