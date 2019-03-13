РИАМО – 13 мар. В 2018 году победителями и призерами заключительного этапа Всероссийской олимпиады стали свыше 900 столичных учащихся из 227 школ, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Продолжает расти число московских школ, ребята из которых становятся победителями и призерами Всероссийской олимпиады школьников. В 2018 году лидеры заключительного этапа представляли 227 столичных школ (более 40% от общего количества образовательных учреждений Москвы). Для сравнения: в 2010 году победителями и призерами олимпиады были ученики 74 школ», – говорится в сообщении.

Высокие результаты столичные учащиеся показывают и на международных предметных олимпиадах. В 2018 году московские школьники завоевали на таких интеллектуальных соревнованиях 22 награды – 13 золотых и девять серебряных медалей.

Так, со 2 по 7 сентября 2018 года состоялась III Московская олимпиада школьников крупных городов и столиц мира. По традиции состязания проходились по четырем общеобразовательным предметам – математике, информатике, физике и химии.

В олимпиаде приняли участие 264 школьника из 33 мегаполисов. По итогам команда Москвы заняла первое место, набрав 736 баллов.

Как показали международные исследования, уровень школьного образования в Москве является одним из самых высоких в мире. Согласно международной программе PISA, по уровню читательской и математической грамотности московские школьники входят в шестерку лучших в мире. По результатам международного исследования PIRLS, по уровню читательской грамотности московские четвероклассники занимают первое место в мире.

В 2018 году международная консалтинговая компания Bain & Company провела исследование систем образования 20 мегаполисов мира, по результатам которого Москва заняла пятое место. В исследовании учитывались средний уровень знаний школьников, доступность знаний и достижения сильнейших учеников.