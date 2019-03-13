РИАМО – 13 мар. Полицейские задержали троих подозреваемых в организации незаконной миграции на территории подмосковного Домодедова, злоумышленникам грозит до семи лет тюрьмы, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

«Установлено, что с августа 2018 года по февраль этого года на территории городского округа Домодедово злоумышленники подыскивали иностранных граждан, незаконно пребывающих на территории Российской Федерации, и за денежное вознаграждение оказывали им содействие в постановке на фиктивный миграционный учет по подложным документам, а также изготавливали поддельные патенты, якобы дающие право на работу иностранцу на территории РФ», – сказала начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

Она добавила, что при проведении оперативно-разыскных мероприятий полицейские установили и задержали правонарушителей с поличным в момент передачи очередного поддельного документа клиенту.

«В ходе личного досмотра и по местам их проживания оперативниками обнаружены и изъяты подложные документы, необходимые для легализации незаконного пребывания иностранных граждан на территории РФ, поддельные печати и штампы, а также другие документы, подтверждающие противоправную деятельность задержанных. Изъятое направлено на экспертизу, по результатам которой будет принято процессуальное решение», – уточнила Петрова.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 322.1 УК РФ «Организация незаконной миграции». Санкция указанной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.

«Правонарушителям избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», – заключила Петрова.