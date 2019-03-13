РИАМО – 13 мар. Состояние известной поп-певицы Юлии Началовой остается сложным, ее подключили к аппарату искусственной вентиляции легких, сообщает РЕН ТВ.

Ранее 38-летнюю исполнительницу доставили в реанимацию одной из столичных больниц. Так, у певицы резко поднялся уровень сахара в крови. Кроме того, у нее есть другие серьезные заболевания. Менеджер Началовой Владимир Белов изначально опроверг данную информацию - он назвал известия о госпитализации певицы бредом. Однако позже представители исполнительницы смягчили риторику.

«На странице Instagram Юлии Началовой появилась информация, что артистка, пользуясь временным затишьем в съемках масштабного шоу, в котором она принимает участие, проходит общее обследование организма в одной из клиник Москвы», – отмечается в сообщении.

Пиар-менеджер певицы Анна Исаева уточнила, что несколько лет назад у Юлии была диагностирована подагра.

«Лечением этого заболевания она перманентно занимается. В связи с этим на днях она прошла обследование у известного доктора в Риме. Кроме того, как любой современный человек, она поддерживает свой организм, особенно в весенний период. Сейчас, после больших физических нагрузок, полученных в результате долгих съемок (и ношения каблуков), Юлия попала в небольшую неприятность – она стерла ногу», – пояснила Исаева.

Пиар-менеджер добавила, что в результате Началовой потребовались лечение, отдых и поддержка тонуса.

«Поэтому сейчас Юлия продолжает обследование у русских врачей», – разъяснила Исаева.

Менеджер певицы Владимир Белов отказался комментировать информацию о том, что артистка подключена к аппарату искусственной вентиляции легких.