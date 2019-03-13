РИАМО – 13 мар. Состояние известной поп-певицы Юлии Началовой остается сложным, ее подключили к аппарату искусственной вентиляции легких, сообщает РЕН ТВ.
Ранее 38-летнюю исполнительницу доставили в реанимацию одной из столичных больниц. Так, у певицы резко поднялся уровень сахара в крови. Кроме того, у нее есть другие серьезные заболевания. Менеджер Началовой Владимир Белов изначально опроверг данную информацию - он назвал известия о госпитализации певицы бредом. Однако позже представители исполнительницы смягчили риторику.
«На странице Instagram Юлии Началовой появилась информация, что артистка, пользуясь временным затишьем в съемках масштабного шоу, в котором она принимает участие, проходит общее обследование организма в одной из клиник Москвы», – отмечается в сообщении.
Пиар-менеджер певицы Анна Исаева уточнила, что несколько лет назад у Юлии была диагностирована подагра.
Пиар-менеджер добавила, что в результате Началовой потребовались лечение, отдых и поддержка тонуса.
«Поэтому сейчас Юлия продолжает обследование у русских врачей», – разъяснила Исаева.
Менеджер певицы Владимир Белов отказался комментировать информацию о том, что артистка подключена к аппарату искусственной вентиляции легких.
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