РИАМО – 13 мар. На природных территориях «Кузьминки-Люблино», «Долина реки Сетунь» и «Москворецкий» 15 марта орнитологи, зоологи и биологи столицы проведут экскурсионные мероприятия для горожан, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Бесплатные экскурсии по городским природным территориям проведут для москвичей этой весной. Специальную программу под названием «Звуки весеннего леса» подготовили в Мосприроде. Первые прогулки организуют 15 марта на особо охраняемых природных территориях «Кузьминки-Люблино», «Долина реки Сетунь» и «Москворецкий», – говорится в сообщении.

До середины мая экскурсии пройдут в парке «Покровское-Стрешнево», Битцевском лесу и на природной территории «Серебряный бор». За расписанием прогулок можно следить на сайте ГПБУ «Мосприрода».

Экскурсии будут вести специалисты Мосприроды. Помимо интересных фактов об обитающих в столичных лесопарках птицах, участники прогулок узнают о растениях, которые начинают цвести самыми первыми, и пробуждающихся после зимы редких насекомых.

Каждая экскурсия будет длиться 60 минут. Одновременно принять участие в ней смогут до 30 человек.