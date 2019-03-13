РИАМО - 13 мар. За прошедшие сутки в Москве выпало почти 3 миллиметра осадков, что составляет порядка 8% от нормы для марта, сообщил РИАМО в среду дежурный синоптик центра погоды «Фобос».

«Осадки (накануне – ред.) начались ближе к вечеру. Поэтому вчера днем выпало незначительное количество - около 0,7 миллиметра. За ночь выпало около 2 миллиметров. При месячной норме в 34 миллиметра - это около 8%», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что в среду осадки в городе будут незначительными. Ожидается, что за сутки выпадет всего около 1 миллиметра.

В среду в Московском регионе ожидается облачная с прояснениями погода, местами возможен небольшой снег. Максимальная температура воздуха в столице – минус 2 – 0 градусов, по Подмосковью – минус 5 - 0 градусов.