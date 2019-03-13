РИАМО - 13 мар. Пятнадцатого марта в образовательном центре «Городской фермы» на ВДНХ пройдет лекция ветеринаров, на которой слушателям расскажут о том, как содержать животных в условиях мегаполиса, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«О том, как уберечь четвероногого друга от опасных заболеваний и оказать ему первую помощь, хозяева собак и кошек могут узнать 15 марта на ВДНХ. Специалисты комитета ветеринарии города Москвы расскажут, как сохранить здоровье питомцев, в семейном образовательном центре на территории «Городской фермы». Лекция «Болезни домашних животных в условиях мегаполиса: причины возникновения, особенности распространения, лечение и профилактика» начнется в 14:30», - говорится в сообщении.

В большом городе снижение иммунитета, стресс, проблемы с дыхательной системой и отравления угрожают не только людям, но и домашним животным. Чтобы обезопасить своих любимцев, нужно уметь распознавать ранние симптомы различных болезней, соблюдать график сезонных прививок, знать, как правильно оказывать первую помощь.

Ветеринары Светлана Ивайкина и Ксения Щукина также расскажут, как создать комфортную среду для собаки или кошки в квартире и какие документы нужны для получения помощи ветеринара в государственной клинике.

После лекции слушатели смогут задать ветеринарным врачам свои вопросы. Также гости получат сувениры. Вход на мероприятие свободный.

Всего этой весной комитет ветеринарии города Москвы организует более 120 бесплатных лекций для тех, у кого есть четвероногие подопечные.