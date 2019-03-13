РИАМО – 13 мар. Детеныш редкой львинохвостой макаки (или вандеру) появился на свет в столичном зоопарке, родителями стали 13-летний самец Кай и 11-летняя самка Ляля, помимо них в группе есть еще пять взрослых особей, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

У пары есть еще дети – Муля и Марсель. Девочка появилась в прошлом году, мальчик родился в 2016-м.

«Пока большую часть времени малыш проводит, тесно прижавшись к телу своей матери. Ляля не отпускает от себя детеныша дальше чем на метр. При любом намеке на опасность он скрывается в густой шерсти на ее груди. Поэтому определить пол нового обитателя зоопарка нашим специалистам еще не удалось. Члены группы тоже держатся в стороне от матери и новорожденного. Интерес к малышу проявляет только Муля. Она постоянно находится поблизости и даже пытается с ним играть», – сказала генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова.

Она добавила, что сейчас детеныш питается исключительно материнским молоком, однако через пару месяцев он постепенно начнет пробовать взрослую пищу. В рацион его старших сородичей входят разнообразные сочные фрукты, овощи, зелень, яйца и творог. Также львинохвостым макакам дают специальные витаминные добавки.

Увидеть маленького вандеру вместе с его сородичами гости зоопарка могут в павильоне «Дом обезьян» на новой территории. Семейство макак занимает просторный вольер по соседству с мартышками диана и капуцинами-плаксами.

Львинохвостые макаки – одни из самых редких приматов. В природе их численность не превышает нескольких тысяч особей. Этот вид занесен в Международную Красную книгу как уязвимый.

Вандеру водятся в тропических вечнозеленых лесах юго-западной Индии – в штатах Карнатака, Керала и Тамил-Наду – на высоте более двух тысяч метров над уровнем моря. Рост взрослой особи достигает 55 сантиметров, длина хвоста – 35 сантиметров. Самцы весят до восьми килограммов, самки – до пяти.

Обезьяны этого вида покрыты густой темной шерстью, а их морда обрамлена пушистой серебристой гривой, напоминающей львиную. На кончике хвоста у животных тоже находится характерная львиная кисточка. Именно поэтому вандеру и называют львинохвостыми.

Ежегодно популяция вандеру сокращается из-за вырубки лесов, которые являются их естественной средой обитания. Также существенный урон численности этих уникальных обезьян наносит браконьерство.