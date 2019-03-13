РИАМО - 13 мар. На улице Москвина в подмосковных Химках произошло обрушение кирпичной кладки на кровле жилого дома, в результате происшествия из дома эвакуировали 12 человек, сообщается на сайте Главного управления МЧС России по Московской области.

Инцидент произошел днем 12 марта. Спасатели установили, что произошло обрушение кирпичной кладки вентиляционной камеры размером 2 на 2 метра.

«Эвакуировано 12 человек жителей подъезда. Пострадавших в результате происшествия нет», - говорится в сообщении.

Кладка обрушилась на кровлю и в чердачное помещение на перекрытия одной из квартир, в самой квартире обрушений нет, но образовалась трещина по стыку плит, а также повреждено оштукатуренное покрытие потолка. В момент происшествия людей в квартире не было.

Причина обрушения кирпичной кладки вентиляционной камеры устанавливается.