РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 13 мар. В Подольске следователи инициируют передачу из органов полиции материалов уголовного дела по факту разбойного нападения на ветерана Великой Отечественной войны, сообщается на официальном сайте Следственного комитета РФ.

По предварительным данным, 6 марта четверо мужчин проникли в дом к ветерану в микрорайоне Климовск и избили его. Забрав его медали и деньги, они скрылись. Пострадавший был госпитализирован в больницу, где скончался спустя несколько дней. Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, смерть ветерана наступила в результате черепно-мозговой травмы.

«Следственным отделом по горокругу Подольск ГСУ СК России по Московской области инициирована передача из органов полиции материалов уголовного дела по факту разбойного нападения на ветерана Великой Отечественной войны в связи с его смертью. После получения материалов уголовного дела будет незамедлительно решен вопрос о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью»)», – говорится в сообщении.

Погибший – ветеран ВОВ Анатолий Борисович, воевал в составе 2-го Украинского фронта. Он является кавалером ордена Красной Звезды, Отечественной войны II степени. У него украли многие медали, среди них награды за «Взятие Вены», «За взятие Будапешта», «За боевые заслуги», «За Победу над Германией».

После Великой Отечественной войны Борисович поступил учиться в МВТУ имени Баумана, по окончании которого в 1957 году пришел работать в конструкторское бюро точного машиностроения имени Нудельмана в Климовске. Здесь ветеран проработал более 30 лет инженером. Ему принадлежат авторские изобретения, предназначенные для выпуска высокоточного оружия.

Администрация городского округа Подольск оказывает всю необходимую помощь в организации похорон ветерана.