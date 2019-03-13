РИАМО - 13 мар. Подмосковные власти определили официальные сроки пожароопасного сезона в 2019 году, он продлится с 10 апреля по 1 ноября, соответствующее постановление правительства Московской области имеется в распоряжении РИАМО.

«В целях подготовки к пожароопасному периоду и для обеспечения защиты населения и территории Московской области от пожаров правительство Московской области постановляет установить начало и завершение пожароопасного периода на территории Московской области с 10 апреля по 1 ноября 2019 года», - говорится в документе.

Также постановлением утвержден план мероприятий по предупреждению и ликвидации пожаров в Подмосковье в пожароопасный период.

Кроме того, региональные власти рекомендовали Главному управлению МЧС России по Московской области до 1 апреля проверить выполнение первичных мер пожарной безопасности в населенных пунктах, а также проверить готовность к пожароопасному периоду Московской областной системы предупреждения и ликвидации ЧС.

Ранее председатель комитета лесного хозяйства Московской области Иван Советников сообщил, что в каждом лесничестве уже утвержден план тушения пожаров. В настоящее время к прохождению пожароопасного периода готовят необходимую технику и оборудование.