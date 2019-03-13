РИАМО - 13 мар. В среду в Москве и Подмосковье ожидается облачная с прояснениями погода, местами возможен снег, температура воздуха может опуститься до минус 5 градусов, сообщается на сайте «Метеоновости».

«Предстоящим днем Московский регион будет находиться в малоградиентном барическом поле. Ожидается облачная погода с прояснениями, временами небольшой снег. Максимальная температура воздуха в Москве минус 2 – 0 градусов, по области – минус 5 - 0 градусов», - говорится в сообщении.

Ветер будет дуть северо-западный и западный со скоростью 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление в середине дня составит 744 миллиметра ртутного столба. Относительная влажность воздуха - около 70%.

Синоптики отметили, что начало весны в Московском регионе характеризовалось очень частыми и довольно радикальными переменами погодных условий. Смена погоды с частыми, не ритмичными колебаниями температуры и влажности воздуха негативно влияет на состояние больных с хроническими болезнями суставов, с постравматическими и послеопрационными состояниями суставов и позвоночника.