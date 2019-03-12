РИАМО - 12 мар. Около 7% от вводимого в столице в рамках программы реновации жилья составят первые нежилые этажи, где разместятся предприятия малого и среднего бизнеса, говорится в сообщении пресс-службы комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

«Мы понимаем, что новые кварталы должны быть максимально комфортными и удобными для жителей. Для этого в шаговой доступности должны быть небольшие магазины, различные бытовые сервисы», – сказал глава департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин на международной выставке MIPIM в Каннах.

Он подчеркнул, что это позволит создать не только комфортную для проживания среду, но и новые рабочие места.

«По предварительным оценкам, около 7% от вводимого в рамках программы объема недвижимости займут первые нежилые этажи, которые будут переданы под размещение предприятий малого и среднего бизнеса», – добавил Левкин.

Программа реновации жилищного фонда столицы утверждена в августе 2017 года. Она коснется около 1 миллиона москвичей и предусматривает расселение свыше 350 тысяч квартир. В программу включены 5172 дома.