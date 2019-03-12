РИАМО - 12 мар. На рекультивацию полигона ТКО «Слизнево» в Наро-Фоминске выделили более 1 миллиарда рублей, полигон был закрыт в 2013 году, в 2018-м заключен муниципальный контракт на разработку проектной документации по его рекультивации, говорится в сообщении пресс-службы Мособлдумы.

В вторник прошло выездное заседание комитета Мособлдумы по экологии и природопользованию в Наро-Фоминске – депутаты посетили полигон ТКО «Слизнево».

«Финансирование будет осуществляться из федерального, областного и местного бюджетов. Общий объем средств – более 1 миллиарда рублей. По плану рекультивация должна завершиться в 2021 году. Подрядная организация будет выбрана летом этого года – в соответствии с федеральным законом №44-ФЗ исполнитель работ по рекультивации будет определен по результатам открытого конкурса», – отметила председатель профильного комитета Алла Полякова.

По ее словам, сроки рекультивации – 18 месяцев. Полигон был закрыт в 2013 году, в 2018 году администрацией заключен муниципальный контракт на разработку проектной документации по рекультивации. На документацию получены положительные заключения от профильного министерства, ГАУ МО «Мособлэкспертиза».

Работы по рекультивации пройдут в три этапа: подготовительный (геодезические и разбивочные работы), технический и биологический.

В рамках выездного мероприятия состоялось также расширенное заседание комитета, на котором обсудили соблюдение требований природоохранного законодательства при рекультивации полигона. Участие в нем приняли представители правительства Московской области, профильного министерства, муниципальной власти, общественной палаты, проектной организации и местные жители.

Глава Наро-Фоминского городского округа Роман Шамнэ отметил, что полигон был закрыт в связи с исчерпанием лимитов на захоронение.

Представитель проектной организации ООО «ГеоТехПроект» рассказал про основные показатели полигона: его площадь составляет 8 гектаров, объем существующего свалочного тела – 1,1 миллиона кубических метров, объем навалов ТКО на прилегающей территории – 150 тысяч кубических метров.

Советник губернатора региона в ранге министра Александр Коган рассказал, что в Московской области есть примеры успешной рекультивации полигонов - в Кашире, Павловском Посаде и Электростали – сейчас они полностью безопасны.

«В целом можно признать их рекультивацию успешной, с них можно брать пример», – сказал Коган.

В этом году планируется закончить рекультивацию полигонов «Кучино» и «Дубна Левобережная». В 2020 и 2021 годах завершатся работы на полигонах «Долгопрудный», «Аннино» в Рузе, «Кулаковский» в Чехове, «Царево» в Пушкине и «Слизнево» в Наро-Фоминске.