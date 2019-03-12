РИАМО – 12 мар. На одной из самых инновационных площадок столицы – «Цифровое деловое пространство» (ЦДП) – 17 и 18 мая пройдет второй ежегодный фестиваль факультета коммуникаций, медиа и дизайна НИУ ВШЭ –Telling Stories, мероприятие посвятят идеям, инновациям и современным технологиям профильных направлений, говорится в сообщении пресс-службы организатора фестиваля.

Мероприятие вновь представит последние достижения мира креативных индустрий и медиа.

«В этом году соорганизатором фестиваля выступает Агентство инноваций Москвы, в управлении которого находится ЦДП. Агентство, привлекающее в ЦДП лучшие мировые практики, принимает участие в разработке программы фестиваля, в рамках которого профессионалы международного уровня обратятся к широкой аудитории, интересующейся креативными индустриями и инновациями», – говорится в сообщении.

Среди спикеров ожидаются известные режиссеры, продюсеры, фотографы, кураторы международных проектов и авангардные дизайнеры.

«Гостей фестиваля ждут паблик-токи, публичные интервью известных журналистов и блогеров, креативные стартапы, выставка и дизайн-маркет, мастер-классы, спектакли, кинопоказы, концерты и вечеринки», – перечисляется в материале.

Декан факультета коммуникаций, медиа и дизайна НИУ ВШЭ Андрей Быстрицкий подчеркивает, что общение является смыслом жизни человека.

«А смысл общения – способность рассказать историю: уложить жизнь в слова и знаки. В XXI веке это становится гораздо интереснее и сложнее, потому что мы живем в новой информационно-коммуникационной среде. Она полна новых, исключительных возможностей. Но и требует столь же исключительных талантов, способностей. Именно их мы и развиваем на фестивале и на факультете», – уточнил Быстрицкий,

Telling Stories – это прежде всего международный фестиваль. Площадка, где можно услышать выступления ведущих мировых экспертов, принять участие в мастер-классах и дискуссиях по самым острым темам, узнать обо всех новинках индустрии, актуальных трендах и прорывных идеях на стыке творчества, бизнеса и технологий.