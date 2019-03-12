РИАМО - 12 мар. По словам министра здравоохранения Московской области Дмитрия Матвеева, все решения в регионе, которые связаны с работой больниц и строительством медучреждений, учитывают интересы населения, говорится в сообщении пресс-службы областного министерства здравоохранения.

В понедельник в доме правительства Московской области состоялось заседание общественного совета при министерстве здравоохранения Подмосковья. Это первое заседание в обновленном составе.

«Руководители наших учреждений и представители министерства встречаются с активистами на местах, мы тесно взаимодействуем с главами муниципалитетов, общественными организациями, запускаем опросы по тем или иным вопросам. Нам очень важно, чтобы любое решение было взвешенным и, в первую очередь, учитывало интересы населения», – сказал Матвеев.

Он подчеркнул, что все изменения по организации работы поликлиник и больниц, по строительству и ремонту медучреждений принимаются с учетом целого комплекса оценок и мнений.

Также, по словам министра, очень важно, чтобы общественный совет при министерстве был не просто техническим органом, а принимал активное участие в работе, проявлял инициативу, формировал повестку.

Председатель совета Николай Дайхес заявил, что в новом году на заседаниях планируется обсудить наиболее актуальные проблемы здравоохранения области, в том числе структурные изменения, которые начались в учреждениях, лекарственное обеспечение населения, строительство и ремонт объектов.

Заместитель министра здравоохранения региона Елена Утемова выступила с докладом, посвященным программе развития системы здравоохранения области на период 2019-2024 годов, включая достижение целей регионального сегмента национального проекта «Здравоохранение».

Заместитель ГКУ МО «Дирекция единого заказчика министерства здравоохранения Московской области» Александр Терешков рассказал членам совета о ходе капитального ремонта в медучреждениях Подмосковья.