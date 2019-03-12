РИАМО - 12 мар. В Госадмтехнадзор Московской области ежедневно поступают обращения граждан по вопросам содержания и благоустройства территорий, за прошлую неделю из 17 муниципалитетов региона не поступило ни одного такого обращения, говорится в сообщении пресс-службы надзорного ведомства.

«За неделю в Госадмтехнадзор не поступило нареканий со стороны жителей на чистоту, порядок и благоустройство из городских округов Клин, Звездный городок, Черноголовка, Электрогорск, Бронницы, Рошаль, Зарайск, Серебряные Пруды, Кашира, Пущино, Озеры, Восход, Звенигород, Краснознаменск, Власиха, Молодежный, а также из Лотошинского района», – сказал начальник Госадмтехнадзора Московской области Сергей Бизяев.

Наименьшее количество обращений граждан ведомство зафиксировало в Дубне, Сергиево-Посадском районе, Ивантеевке, Фрязине, Лосино-Петровском, Богородском округе, Павловском Посаде, Ликино-Дулеве, Орехово-Зуеве, Лыткарине, Шатуре, Луховицах, Протвине, Коломне, Чехове, Можайском округе, Рузском округе и в Шаховской.

Отсутствие или малое количество обращений в ведомство свидетельствует об оперативном решении насущных вопросов в сфере чистоты, порядка и благоустройства всеми ответственными организациями.