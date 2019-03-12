РИАМО - 12 мар. Карантин ввели в дошкольных группах школы №2051 на юго-востоке Москвы из-за заражения воспитанников вирусной инфекцией, сообщается на сайте учебного заведения.

«В наших дошкольных группах заболели четыре ребенка. Результаты анализов показали наличие вирусной инфекции. Мы с большой ответственностью отнеслись к данной информации и провели тщательную дезинфекцию в здании дошкольных групп», - говорится в сообщении.

Кроме того, необходимые профилактические мероприятия проводят сотрудники управления Роспотребнадзора по Москве.

По данным СМИ, у воспитанников обнаружили кишечную инфекцию.