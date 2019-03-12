РИАМО – 12 мар. В Москве пресечена деятельность организованной группы по уклонению от уплаты таможенных платежей в особо крупном размере, установлено, что злоумышленники незаконно проводили коммерческие чартерные рейсы из аэропорта «Домодедово», говорится в сообщении пресс-службы Следственного комитета России.

Следственными органами Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ по материалам оперативных подразделений Домодедовской таможни возбуждено уголовное дело в отношении генерального директора ООО «Сфера Джет» Андрея Степанюка и ряда сотрудников этой компании. Они подозреваются в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 194 УК РФ («Уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации или физического лица, в особо крупном размере»).

«По данным следствия, с августа по декабрь 2018 года руководство и сотрудники коммерческой организации, а также неустановленные лица, в том числе из числа сотрудников Домодедовской таможни в составе организованной преступной группы создали условия для осуществления незаконных частных рейсов на территории Российской Федерации в нарушение требований таможенного законодательства России», – отмечается в сообщении.

Так, руководство коммерческой организации, получившей в аренду за границей четыре самолета бизнесавиации марок Gulfstream G150, Gulfstream G450, Embraer Legacy 650, Bombardier G150, использовало их для коммерческих частных рейсов из международного аэропорта «Домодедово» по территории России.

«Однако при ввозе самолетов на территорию России таможенные платежи не оплачивались. При этом сотрудники Домодедовской таможни и службы по организации воздушного движения аэропорта «Домодедово», в нарушение установленных требований российского законодательства, обеспечивали беспрепятственное осуществление этих полетов в воздушном пространстве РФ», – подчеркивается в материале.

В результате незаконной деятельности организованной группы ущерб, причиненный государству, составил более 600 миллионов рублей в виде неуплаченных таможенных платежей за использование воздушных судов на территории России.

«Следственной группой Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ совместно с сотрудниками оперативно-разыскного отдела Домодедовской таможни при поддержке сотрудников Росгвардии проведено более 20 обысков в жилищах и на рабочих местах подозреваемых, проводятся их допросы, решается вопрос об их задержании», – разъясняется в материале.

С целью возмещения причиненного государству ущерба воздушные суда изъяты, осмотрены и признаны вещественными доказательствами.

Расследование уголовного дела продолжается.