РИАМО – 12 мар. Бывший генеральный директор ОАО «Трансаэро» выплатил порядка 45 миллионов рублей долга еще 230 работникам предприятия, продолжается работа до полного восстановления прав граждан и погашения оставшейся задолженности, говорится в сообщении пресс-службы Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.

В настоящее время продолжается расследование уголовного дела в отношении бывшего генерального директора ОАО «АК «Трансаэро» и арбитражного управляющего СРО ААУ «Евросиб» в совершении преступлений, предусмотренных статьей 145.1 УК РФ («Невыплата заработной платы»); частью 4 статьи 160 УК РФ («Присвоение и растрата»); частью 2 статьи 201 УК РФ («Злоупотребление должностными полномочиями»).

«В ходе предварительного следствия установлено, что генеральный директор ОАО «АК «Трансаэро» в период с 4 марта по октябрь 2016 года, имея реальную финансовую возможность для осуществления выплат выходного пособия, среднего месячного заработка на период трудоустройства и задолженности по компенсационным выплатам за разъездной характер, действуя из личной заинтересованности, расходовал денежные средства компании по своему усмотрению, в том числе и на выплаты заработной платы себе в полном объеме. Задолженность по обязательным выплатам перед подчиненными ему сотрудниками составила около 677 миллионов рублей», – отмечается в сообщении.

Целью следственного управления является полное восстановление трудовых прав сотрудников авиакомпании.

«И в рамках достижения указанной цели следствие продолжает наступательную работу, в результате которой еще 230 сотрудникам авиакомпании «Трансаэро», действующим и бывшим, выплачена реестровая задолженность по заработной плате и иным обязательным выплатам на общую сумму 45 миллионов рублей», – уточняется в материале.

Ранее сообщалось о том, что перед 5953 работниками авиакомпании задолженность по заработной плате и иным выплатам на общую сумму 625 миллионов рублей погашена.

«Таким образом, при активном участии сотрудников следственного управления во взаимодействии с контролирующими и надзорными органами, а также с конкурсным управляющим большая часть задолженности по выплате заработной платы и иных обязательных выплат перед 6183 сотрудниками авиакомпании «Трансаэро», а именно 670 миллиона рублей, погашена», – добавляется в сообщении.

Следствием продолжается указанная работа до полного восстановления прав граждан и погашения оставшейся задолженности.