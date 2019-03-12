РИАМО - 12 мар. ООО «Луховицкая зерновая компания», арендующее семь земельных участков сельскохозяйственного назначения в городском округе Луховицы, оштрафовали на 200 тысяч рублей за нарушения земельного законодательства РФ, говорится в сообщении пресс-службы управления Россельхознадзора по Москве, Московской и Тульской областям.

ООО «Луховицкая зерновая компания» является арендатором семи земельных участков сельскохозяйственного назначения, расположенных в городском округе Луховицы Московской области, общей площадью 60,2 гектара.

«При проверке материалов управлением установлено, что собственник не выполняет установленные требования и обязательные мероприятия по улучшению, защите земель и охране почв от ветровой, водной эрозии и предотвращению других процессов и иного негативного воздействия на окружающую среду», – говорится в сообщении.

Кроме того, земельные участки для сельскохозяйственного производства не используются, сельскохозяйственные культуры не возделываются, сенокошение не производится, следы обработки почвы отсутствуют.

За выявленные нарушения земельного законодательства управление привлекло ООО «Луховицкая зерновая компания» к административной ответственности в виде наложения административного штрафа в размере 200 тысяч рублей.