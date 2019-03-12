РИАМО - 12 мар. В городском округе Солнечногорск планируют благоустроить центральный парк, здесь должны появиться несколько спортивных объектов и самый большой в Московской области контактный зоопарк, сообщает «Интерфакс».

«Мы активно включились в работу по проектированию благоустройства нашего центрального парка. <…> Проектируем крупнейший в области контактный зоопарк сегодня, это востребовано у населения, и мы хотим это реализовать», – сказал глава Солнечногорского района Владимир Слепцов.

Он уточнил, что в парке будет спортивный кластер: скалодром, скейтпарк, площадки для воркаута, школы хоккея и скандинавской ходьбы. Кроме того, здесь планируют обустроить тематические и рекреационные площадки, кафе и рестораны.

Парк примыкает к озеру Сенеж, набережную которого сейчас благоустраивают. Второй этап благоустройства набережной завершится этом году. Здесь планируют создать еще один пляж, обустроить детскую площадку, спортивную зону, зоны тихого отдыха, а протяженность велодорожки увеличить в два раза.