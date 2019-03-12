РИАМО – 12 мар. В новой Москве до конца года введут в эксплуатацию несколько школ на более чем 2,5 тысячи учащихся, говорится в сообщении пресс-службы департамента развития новых территорий Москвы.

«Так, школа №2065 площадью более 14 тысяч квадратных метров, возводимая на средства бюджета города, рассчитана на 1 тысячу учащихся, расположится на территории ЖК «Град Московский» в поселении Московский», – говорится в сообщении.

На месте сноса школы №2117 в Щербинке появится новое общеобразовательное учреждение на 500 мест. Школа площадью почти 10 тысяч квадратных метров также возводится за счет средств Адресной инвестиционной программы (АИП).

«Школа в поселке Коммунарка поселения Сосенское общей площадью более 24 тысячи квадратов рассчитана уже на 1,1 тысячи учащихся. Учреждение образования возводится за счет средств АИП», – сказал руководитель столичного департамента развития новых территорий Владимир Жидкин.

В школах расположатся учебные классы, спортивные залы, актовые залы, столовые, медицинские кабинеты, библиотеки, зоны отдыха для преподавательского состава и учеников.

Школы также приспособят для комфортного пребывания детей с ограниченными физическими возможностями. На прилегающей территории создадут условия для занятия спортом: футбольное поле, беговые дорожки, гимнастическую площадку.

По словам Жидкина, при строительстве соцучреждений используется комплексный подход, объединяющий эргономичную архитектуру и качественное оснащение.

«В школы закупается мебель, произведенная из экологически чистых материалов, в отделке внутренних помещений используются безопасные, негорючие материалы, применяется антивандальное покрытие. Безопасность учеников и преподавательского состава внутри здания и на прилегающей территории обеспечат посты охраны, «тревожные кнопки», системы пожаротушения», – уточнил руководитель столичного ведомства.

Он также добавил, что в 2019 году в ТиНАО запланирован ввод в эксплуатацию 30 детских садов и школ, а до конца 2021 года на присоединенных территориях планируется построить еще 27 школ и 31 дошкольное учреждение.

Он напомнил, что основная задача, поставленная мэром Москвы Сергеем Собяниным, не только полностью ликвидировать дефицит мест в учреждениях дошкольного образования и школах, но и развивать социальную инфраструктуру ТиНАО с упреждением.