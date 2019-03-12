РИАМО – 12 мар. Московское областное УФАС России в отношении ОАО «РЖД» вынесло постановление о наложении штрафа по делу об административном правонарушении на сумму 150 тысяч рублей, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Ранее в адрес управления обратилась жительница деревни Вялки Раменского района с жалобой на невыполнение обществом мероприятий по договору об осуществлении технологического присоединения энергопринимающих устройств к электрическим сетям.

«Московское областное УФАС России признало ОАО «РЖД» нарушившим часть 1 статьи 9.21 Кодекса об административных правонарушениях в части нарушения правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии», – говорится в сообщении.

Согласно данной части статьи за это нарушение полагается наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 10 до 40 тысяч рублей; на юридических лиц – от 100 до 500 тысяч рублей.