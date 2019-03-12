РИАМО - 12 мар. Закончился период регистрации кандидатов на выборы в совет депутатов подмосковного городского округа Солнечногорск, выборы пройдут 14 апреля 2019 года, говорится в сообщении пресс-службы Мособлизбиркома.

«Всего в ходе избирательной кампании было выдвинуто 170 кандидатов. Зарегистрировано 90 кандидатов по одномандатным избирательным округам, из них 14 - от КПРФ, 15 - от «Единой России», 14 - от «Справедливой России», 15 - от ЛДПР, 7 - от «Яблока», 10 - от РЭП «Зеленые» и 15 самовыдвиженцев», – говорится в сообщении.

Кампания проводится по смешанной избирательной системе. Всего в совете депутатов городского округа Солнечногорск будет 25 депутатов: по единому избирательному округу избирается 10 депутатов и 15 депутатов избирается по одномандатным избирательным округам.

Зарегистрированы все семь списков, выдвинутых избирательными объединениями по единому избирательному округу (68 кандидатов).

Кроме того, не приобрели статус кандидатов 12 человек, из них 10 самовыдвиженцев (в связи с недостающим количеством подписей), два кандидата от «Зеленых» (недостающее количество подписей, не открыли избирательный фонд). Сняли свои кандидатуры пять кандидатов-самовыдвиженцев и один кандидат от КПРФ.

Количество избирателей в городском округе составляет 112 тысяч.