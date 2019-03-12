РИАМО – 12 мар. Первые публичные слушания по кварталам реновации намерены провести в скором времени в Москве, ориентировочный срок – конец марта – начало апреля, говорится в сообщении пресс-службы столичного комплекса градостроительной политики и строительства.

«Мы завершаем разработку градостроительной документации по ряду кварталов и первые публичные слушания планируем провести уже в конце марта – начале апреля», – сказал глава департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин на международной выставке MIPIM в Каннах.

Он подчеркнул, что проекты будут выноситься на общественное обсуждение по мере готовности.

«Мы не будем «держать» эти проекты, будем сразу выводить их на публичные слушания, нам необходимо в максимально сжатые сроки согласовать проекты с жителями», – пояснил Левкин.

Программа реновации была запущена правительством Москвы в 2017 году. Благодаря ей 350 тысяч московских семей, то есть более 1 миллиона человек, переедут в новые квартиры с отделкой комфорт-класса. Всего в программу реновации включено 5172 дома.