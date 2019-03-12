РИАМО - 12 мар. Москва демонстрирует рекордный рост продолжительности жизни населения и сейчас занимает второе место среди регионов России по этому показателю, сообщил руководитель департамента здравоохранения столицы Алексей Хрипун.

На заседании президиума правительства Москвы во вторник Хрипун доложил о выполнении государственной программы «Столичное здравоохранение» в 2018 году и задачах на 2019 год.

«Москва занимает второе место среди регионов России по продолжительности жизни горожан. По этому показателю столица опережает даже Дагестан и других традиционных лидеров долголетия – республики Кавказа, уступая лишь Ингушетии. Сегодня средняя продолжительность жизни москвичей – 78 лет. Это рекордный прирост по стране: с 2010 года он увеличился на 3,8 года. По прогнозам, в ближайшие 20 лет столица может стать одним из мировых лидеров по продолжительности жизни и уже сейчас входит в первую тридцатку», – сказал Хрипун.

По его словам, на продолжительность жизни влияют многие факторы, но крайне важна организация предоставления медицинской помощи и ее доступность, уровень развития профилактики болезней, диагностики и лечения, профессионализм врачей.

«За последние годы в медицине произошли значимые позитивные изменения. Внедрены самые передовые методики лечения, которые ранее были недоступны для москвичей, либо применялись очень ограниченно. По многим из них количество операций выросло в несколько раз», – подчеркнул Хрипун.

Например, количество операций по эндопротезированию крупных суставов выросло в 23 раза, малоинвазивных операций по поводу катаракты – в 12 раз, по стентированию коронарных артерий – в 5 раз.

«Потребность в этих операциях чаще всего возникает в пожилом возрасте. И сегодня уже не редкость операции по установке кардиостимулятора пациентам старше 80 лет», – добавил Хрипун.

По его словам, рост продолжительности жизни и изменение структуры населения столицы ставят перед здравоохранением новые задачи и вызовы. Таким образом в Москве будет продолжено создание онкологической службы, развитие патронажной и паллиативной служб. В течение нескольких лет будут капитально отремонтированы 135 зданий поликлиник, построены десятки новых поликлиник и больничных корпусов.

Кроме того, в столице будут внедрены новые программы диспансеризации, максимально учитывающие индивидуальные особенности каждого человека. Для повышения профессионального уровня врачей и медицинского персонала будут расширены возможности обучения, в том числе с помощью дистанционных технологий.