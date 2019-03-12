РИАМО - 12 мар. Депутаты Госдумы приняли закон, закрепляющий право лиц предпенсионного возраста на получение алиментов по нетрудоспособности, сообщает во вторник ТАСС.

Согласно Семейному кодексу РФ, родители обязаны содержать своих нетрудоспособных совершеннолетних детей, а трудоспособные совершеннолетние дети – своих нетрудоспособных родителей. Такое же право может возникнуть у нетрудоспособного супруга, совершеннолетних братьев и сестер, дедушек, бабушек и внуков, фактических воспитателей, отчима и мачехи. До сих пор право взыскать алименты было только у тех, кто достиг пенсионного возраста.

«Закон закрепляет на прежнем уровне возраст, с которого граждане, не имеющие доходов, приобретают право на алименты по нетрудоспособности: 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин. Таким образом, это право будет распространяться не только на пенсионеров, как в действующем законодательстве, но и на граждан предпенсионного возраста», – говорится в материале.

Ранее Госдума приняла в первом чтении законопроект, которым предлагается сначала устанавливать доплату, доводящую сумму пенсии до прожиточного минимума пенсионера в регионе, а затем уже индексировать пенсии. Данная мера коснется 4 миллионов россиян.